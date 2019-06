23. Juni 2019, 22:24 Uhr Mit Workshops und Vorträgen Studientag zum Thema Foodsharing

Wie man mit dem Internet der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken kann, zeigen das Kreisbildungswerk, der Kreisjugendring und die Kath. Jugendstelle am Samstag, 29. Juni, von 9 Uhr an im Rahmen eines Studientages in der Kath. Jugendstelle Ebersberg, Bahnhofstraße 8. Der Studientag wendet sich an alle, denen es wichtig ist, sich aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Eingeladen als Expertin zum Thema Foodsharing haben die Veranstalter die Vorstandsvorsitzende des Foodsharing e.V. München, Julia Peters-Klopp. Im Rahmen von Workshops und Vorträgen erhalten die Teilnehmer weitere Informationen zum Umgang mit Lebensmittel, erfahren wie man diese retten kann und welche Folgen der unbedachte Umgang mit wertvollen Lebensmittel hat. Ganz praktisch wird es bei den Vorbereitungen zum gemeinsamen Mittagessen. Die Teilnehmer werden gebeten, die Lebensmittel dafür selbst mitzubringen, finden aber auch heraus, wie man umsonst und legal Essen bekommen kann. Am Nachmittag treffen sich die Teilnehmenden zum Erfahrungsaustausch im Worldcafé. Der Studientag endet um 16.30 Uhr. Die Teilnahme wird als Fortbildung für die Jugendleiter-Card anerkannt. Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Anmeldung beim Kreisbildungswerk unter (08092) 850790 oder über die KBW-Homepage bis zum Dienstag, 25. Juni.