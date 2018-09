1. September 2018, 19:26 Uhr Mit Pauken und Paketen Nicht aufzuhalten, auch nicht von geparkten Autos

Die Grafinger sollen Musiker mit zarten Fingern sein? Am Samstag treten zwölf Männer den Beweis an, welch ungeahnte Kräfte in ihnen schlummern.

Glosse von Korbinian Eisenberger, Johannesburg

Das "Grafinger Jugendorchester" hat Musiker mit zarten Fingern? Offenbar ist das nicht mehr als eine gute Tarnung. Hinter den sogenannten "Musikern" verbergen sich nämlich ganz offensichtlich schwedische Möbelpacker, irische Bierkistenschlepper und russische Gewichtheber. Kerle, denen man besser nicht im Dunkeln begegnen möchte.

Das zeigt eine Szene vom Samstag, mitten in Johannesburg. Es ist früher Nachmittag, noch glaubt man den 60 Musikern im Bus, dass sie wenn dann nur ihre Instrumente hin- und herschleppen. So sehr kann man sich täuschen. Plötzlich kommt der Bus nicht mehr voran. Ein Kleinwagen hat die Kurve zugeparkt. Was der Fahrer dieses Autos nicht wissen konnte: An diesem verhängnisvollen ersten September will ein Bus ums Eck, in dem Leute wie Hiase Gruber, Manni Glissmann und Markus Sedlmaier sitzen - angeblich Posaunist, Kontrabassist und Tubist.

Wer's glaubt wird selig. Und so kommt es, wie es kommen muss: Mitten in Johannesburg steigen zwölf Männer in Lederhosen aus. Zwölf Männer, voller Tatendrang , Energie und Muskelmasse. Zwölf Männer, von denen man einigen umgehend ein ganzes Wildschwein servieren möchte. Zwölf Männer, die sicher noch nie eine Bierzeltschlägerei verloren haben, nicht einmal in Grafing.

Sechs links, sechs rechts, zwei Sixpacks packen an. Das Auto ist herren- und wehrlos. Und so tragen die Männer das arme Trum gemütlich aus dem Weg, sieben acht Meter, als handle es sich um eine Biertischgarnitur. Ob der Fahrer es gemerkt hat? Wir werden es nie erfahren. Und so schaffen es die Grafinger rechtzeitig zu ihrem Auftritt auf dem Nelson-Mandela-Square. Und geben einige gute Hinweise darauf, dass "Jugendorchester" vielleicht doch gar keine Tarnung ist.