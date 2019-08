Street-Food-Festival in Poing

Liebhaber unterschiedlicher kulinarischer Genüsse kommen Ende September beim ersten Poinger Street-Food-Festival auf ihre Kosten. Mehr als 20 Köche bauen ihre Food-Trucks oder Food-Trailer am 28. und 29. September auf dem Poinger Marktplatz auf und "laden zum Schlemmen, Probieren und Naschen ein", wie die Ankündigung verspricht. Auch kann man den Köchen bei der Zubereitung ihrer Speisen über die Schulter schauen. Für die Kleinen ist ein Kinderprogramm geboten, Live-Bands umrahmen das Event. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.