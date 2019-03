6. März 2019, 21:46 Uhr Mit dem Youngsters Music Club Musikalische Matinee

Seit etwa zwei Jahren gibt es den Youngsters Music Club der Musikschule in seiner aktuellen Besetzung. In wöchentlichen Proben studieren die jungen MusikerInnen der Musikschule Stücke verschiedenster musikalischer Stilrichtungen wie Bossa Nova, Jazz, Tango, Klezmer ein und werden dabei in musikalischen Grundlagen wie Phrasierung, Rhythmik, Artikulation und Improvisation unterrichtet. Im Dezember erschien bereits die dritte CD "La strada". Zum Brunch am Sonntag, 10. März, in der Zimtblüte spielen unter der Leitung von Josef Ametsbichler (auch Gitarre) Antonia Wach (Saxophon), Franz Reis (Akkordeon), Simon Paster (Klavier, Percussion), Martin Paster (Kontrabass) und Günter Beutel (Gitarre). Das Konzert am Sonntag - Eintritt frei, Spenden sind erwünscht - beginnt um 10.30 Uhr.