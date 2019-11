Wenn es etwas Spannendes abzulichten gibt, greifen heute wohl die meisten der Einfachheit halber eher zum Handy als zum Fotoapparat. Die Ebersberger "Videofreunde" jedoch vertrauen auf ihre Kameras. Bereits seit 20 Jahren treffen sich die älteren Herrschaften zweimal im Monat, um mehr über das Filmemachen zu lernen - und in der Freizeit ihre eigenen Videos ganz ohne Smartphone zu fabrizieren. Die Ergebnisse der neun Mitglieder konnte man nun in Oberndorf beim "Best of Video 2019", dem traditionellen Kurzfilmabend der Videofreunde, bewundern. "Unsere Filmemacherei ist eine Herzenssache", sagte Gründer und Organisator Robert Kristen - und das war definitiv zu sehen. Die Ergebnisse sind vielleicht nicht oscarreif, dafür aber mit viel Liebe gemacht, wie man den Leuten bei der Vorstellung ihrer Werke deutlich anmerkt. Und diese Stimmung überträgt sich auch aufs Publikum. Kristens Trailer zum Einstieg bringt jedenfalls gleich alle zum Lachen. "Des war aber guad", sagt einer.

Als erstes stellt Gerd Bonauer seinen Film vor. Auf ausgedehnten Nordic-Walking-Touren hat er verschiedene Gegenden zu verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen. Umrahmt wird das Ganze von einem traumhaften Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Im Gegensatz zu seinen Mitstreitern setzt Bonauer in seinem "Spiel der Jahreszeiten" ganz auf die Wirkung von Musik, auf Erläuterungen verzichtet er. Horst Lindner beschäftigte sich unter dem Titel "Ein Kleinod am Marktplatz" mit der Entstehung und Ausgestaltung der Grafinger Kirche. Anna Schmidt assistierte ihm dabei als "Historikerin". Gefilmt in der Mitte der Kirche, übernimmt sie die sprachliche Gestaltung der Dokumentation, der das Publikum interessiert lauscht. Auch Manfred Deprée zeigt Natur: In "Wildtiere - ganz nah" bringt er den circa 80 Zuschauerinnen und Zuschauern Waldbewohner näher, Eindrücke, die wohl nur er als Jäger mitbekommt. Neben diversen Vogelarten tauchen ein Feldhase und eine Rehgeiß mit Kitz auf, die beim Publikum auf großes Wohlgefallen stoßen: "Süß!". Ähnlich reagieren die Zuschauer auf die "Liebe zur heimischen Natur" von Alfred und Evi Krappel, als Fuchsbabys aus einem Bau kommen und eine Schleiereule im Baum auftaucht. Schmunzeln rufen auch die Brachvögel hervor, die vom Aussterben bedroht sind, hier aber direkt neben der Start- und Landebahn des Münchner Flughafens brüten.

Neben der heimischen Natur zieht es die Videofreunde oft auch in fernere Gebiete. Anton Eckert und Karl Ruhl etwa erklommen die Sacri Monti in Italien, zwei Besteigungen haben sie in einer Dokumentation zusammengefasst. Als Stimmen aus dem Off erzählen sie mit witzigen Anekdoten von ihrer Reise. Noch etwas weiter weg hat Franz Deßloch seinen Urlaub verbracht: Bei einem "Zwischenstopp in Tokio" durfte er in einem Shintoismus-Schrein eine Hochzeit miterleben und hat den größten Fischmarkt der Welt besucht, auf dem jährlich 1800 Tonnen Meeresfrüchte über den Tresen gehen. Die letzte filmisch begleitete Reise führt in die USA, vom pulsierenden Las Vegas in die Stille des Nordens mit fantastische Winterlandschaften. Günter Schwarz' Werk endet mit Helikopteraufnahmen des nächtlichen Las Vegas.

Der wohl aufwendigste Film ist die "Irische Tragödie" von Robert Kristen. Dieser hat mit vielen Bildwechseln, eingefügten Landkarten, eigenen Aufnahmen und unterschiedlichsten Videos aus der Vergangenheit eine Dokumentation über diesen Konflikt geschaffen, die sehr zum Nachdenken anregt. Einen Einblick in eine eher fremde Welt geben Susanne Schiewe und Christoph Straßer: "Verborgene Fundstücke" heißt ihr Film über den Wertstoffhof am Stadtrand von Bad Tölz. Zusammengebundene Getränkedosen und verrostete Metallteile reihen sich hier an Plastikberge und zerdrückte Autos. Das Publikum reagiert unterschiedlich. Manche befürworten, dass hier der Finger in eine Wunde gelegt wird, andere verstehen nicht, wieso die beiden den Müll abgefilmt haben, "den alle in diesem Raum produzieren".

Mit einer Aussage hat Kristen auf jeden Fall recht: Der Abend bietet "Hautnah-Film, das ist nicht zu vergleichen mit Kino".