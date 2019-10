"Man braucht nur eine Insel / Allein im weiten Meer / Man braucht nur einen Menschen / Den aber braucht man sehr." Mit Charme und Humor, erotischer Strahlkraft und sozialer Kritik eroberte die junge Dichterin Mascha Kaléko im Berlin der Weimarer Republik die Herzen. Eine Auswahl ihrer Verse in zärtlich-weiblichen Rhythmen, voller Gefühl, Ironie und Lebensfreude, präsentiert die Schauspielerin Gabriele Fischer am Mittwoch, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Bad Aibling. Für musikalische Umrahmung sorgt der junge Akkordeonist Marinus Weidinger.