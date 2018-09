14. September 2018, 22:12 Uhr Mit Cello und Gitarre Klassik auf zehn Saiten

Benefizkonzert in Sankt Aegidius

Grasbrunn - Eine außergewöhnliche Besetzung kann man bei einem Benefizkonzert am Sonntag, 16. September, in Sankt Aegidius in Keferloh erleben: Zu Gast sind bereits zum zweiten Mal Edgar Gredler, Cello, und Walter Kirchmair, Gitarre. Das feinsinnige Duo versteht sich ganz vorzüglich auf das Arrangieren von klassischen, romantischen und moderneren Stücken für diese seltene Kombination. Durch die Aufteilung der einzelnen Stimmen auf die beiden Instrumente haben die Musiker die Möglichkeit, diese klanglich zu differenzieren und so musikalische Strukturen zu verdeutlichen. In Sankt Aegidius präsentieren sie unter anderem Werke von Schubert, Brahms, Goltermann, Villa-Lobos und Piazzolla.

Edgar Gredler ist Solocellist des Münchner Rundfunkorchesters und in ganz Europa als Solist unterwegs. Er lehrt unter anderem an der Münchner Musikhochschule. Walter Kirchmair an der Gitarre ist auch Dirigent, Komponist und lehrt an verschiedenen Musikschulen in Tirol. Gemeinsam konzertieren die beiden Musiker bereits seit 2001, vor allem in Deutschland und Österreich. 2003 wurde ihre erste CD aufgenommen, 2009 erschien die zweite.

Der Eintritt für das Benefizkonzert beträgt 18 Euro. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18 Uhr an. Karten können reserviert werden unter (089) 461 00 21 03 oder per Mail an info@st-aegidius-keferloh.de. Vorverkaufsstellen sind der Schreibwarenladen Lois am Technopark, der Grasbrunner Hofladen und Schreibwaren Willerer in Haar. Der Reinerlös des Konzerts kommt dem weiteren Erhalt der Kirche zu Gute. Der Förderverein Sankt Aegidius hofft auf viele interessierte Zuhörer.