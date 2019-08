8. August 2019, 22:03 Uhr Mit Barbetrieb und Loungemusik Ein Pool und eine Forderung

Die Junge Union Vaterstetten lädt am Wochenende zum Badespaß zwischen Strohballen

Die Sommerferien sind im vollen Gange, und zum dritten Mal will die Junge Union Vaterstetten den Gemeindebürgern am Wochenende mit einem Pool aus Strohballen Erfrischung und Badespaß bieten. Daneben gibt es Liegestühle unter Palmen zum Entspannen, stärken können sich Besucher mit Grillgut, Eis und kalten Getränken. Abends öffnen sich die Tore dann für den Barbetrieb mit Cocktails, Loungemusik und Ambientebeleuchtung.

Auf Dauer allerdings will sich die Junge Union mit einem Strohballen-Pool allein in Vaterstetten nicht zufrieden geben - anlässlich der Aktion am Wochenende stellt sie auch einen Prüfantrag an die Gemeinde: Diese soll untersuchen, ob bei zukünftigen Großprojekten wie etwa der Ortsumfahrung Weißenfeld-Parsdorf der benötigte Kies im Gemeindegebiet abgebaut werden kann. Dadurch würde man nicht nur einen möglichen Standort für einen Badesee und somit ein neues Naherholungsgebiet für die Gemeindebürger schaffen, sondern durch kurze Transportwege auch einen Mehrwert für Klima und Verkehr umsetzen, so die JU in einer Pressemitteilung.

"Uns ist die angespannte Haushaltssituation in der Gemeinde bekannt aber da wir das Haushaltsloch leider nicht mit Wasser füllen können, sind wir auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, um trotzdem ans Ziel zu kommen", schreibt Florian Pöhlmann, der JU-Ortsvorsitzende. Mittel- bis langfristig ließe sich durch diese Strategie in Vaterstetten eine Möglichkeit schaffen, im Freien baden zu gehen.

Nun aber können die Vaterstettener erst einmal den Strohballenpool nutzen, der in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 22 aufgestellt wird. Geöffnet ist der Pool am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag dann nochmal von 11 bis 23 Uhr, gebadet werden kann an beiden Tagen bis abends 21 Uhr. Am Sonntag ist der Pool letztmals dann von 11 bis 18 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos.