5. August 2018, 22:05 Uhr Missglücktes Überholmanöver 60 000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein verunglücktes Überholmanöver war Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 72-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Pkw die B304 in Richtung Wasserburg. Zwischen den Abzweigungen Langwied und Weiding überholte sie ein langsam fahrendes Leichtkraftfahrzeug. Dabei übersah sie den Wagen eines entgegenkommenden 23-Jährigen aus dem Landkreis Traunstein. Die beiden Fahrzeuge schrammten an den Fahrerseiten aneinander entlang, dadurch wurden sie stark deformiert. Laut Polizei beträgt der Schaden insgesamt 60 000 Euro. Das Leichtkraftfahrzeug wurde nicht beschädigt. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht.