Vom Präsidium auf die Showbühne: Der Münchener "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec kommt zum Jubiläum der Städtepartnerschaft Vaterstetten/ Trogir in die Großgemeinde. Kroatischer Bayer oder bayerischer Kroate - Miroslav Nemec ist ein idealer Gast, um diese bayerisch-dalmatinische Freundschaft zu feiern. Am Samstag, 23. November, wird er gemeinsam mit dem Pianisten Christoph Weber im Vaterstettener Pfarrsaal einen Liederabend präsentieren, bei dem es um "Freundschaft, Liebe und andere Gebrechen" geht. Wer Miroslav Nemec schon live erlebt hat, weiß, dass er zwischen seinen Liedern viele Anekdoten einstreut, über die Bayern und Kroaten gleichermaßen lachen können. Der Abend im Pfarrsaal Vaterstetten beginnt um 18.30 Uhr mit einem kroatischen Flying Buffet, das im Kartenpreis von 30 Euro enthalten ist. Tickets gibt es bei AP-Buch in Baldham, im Internet unter www.pvt2009.org. Eventuell noch verfügbare Restkarten kann man an der Abendkasse erwerben. Die Plätze sind nummeriert.