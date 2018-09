5. September 2018, 21:59 Uhr Miese Masche Falsche Polizisten am Telefon

Einen betriebsamen Vormittag hatten Betrüger am Mittwoch: Um die 30 Mal haben sie sich als Polizisten ausgegeben und so versucht, an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Allerdings ohne Erfolg, wie die beiden Polizeiinspektionen Ebersberg und Poing mitteilen, die Angerufenen reagierten richtig und legten einfach auf. Wie schon in den Wochen zuvor hatten die falschen Polizisten am Telefon behauptet, man habe bei festgenommenen Einbrecher die Adressen der Angerufenen gefunden, weitere Täter seien noch flüchtig. Daher müsse man überprüfen, ob Schmuck oder Bargeld zu Hause gelagert seien oder ob es einen Tresor gebe. Bereits hier scheiterten die Betrüger, es gelang ihnen nicht, den Angerufenen - meist Senioren - Details zu entlocken. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei solchen Anrufen immer um Betrug handelt. Die echte Polizei erkundige sich nie am Telefon nach Wertgegenständen. Wer einen derartigen Anruf erhalten hat, sollte dies unbedingt bei der Polizei melden.