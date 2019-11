Kultusminister Michael Piazolo (FW) kommt am Mittwoch, 13. November, nach Poing. Er nimmt an einer Podiumsdiskussion der FWG zum Schulstandort Poing teil. Außerdem sind vertreten Simone Fleischmann vom BLLV, Michael Schwägerl vom bayerischen Philologenverband, Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher für die Gymnasien in Bayern, die Rektorin der Dominik-Brunner Realschule Sylvie Schnaubelt sowie FWG-Bürgermeisterkandidat Günter Scherzl, der die Veranstaltung initiiert hat. Beginn ist um 19 Uhr in der Poinger Einkehr.