In seinem letzten Text lässt Herbert Achternbusch dem Denken noch einmal freie Zügel, lässt es treiben bis zur Unverständlichkeit, zur Selbstauflösung, zum Erlöschen des Worts in der Finsternis. "Bist du schon tot?" fragt Alkibiades unvermittelt seinen Freund und Lehrer Sokrates auf ihrer Reise von Athen nach Olympia. Zu diesem Zeitpunkt sind beide wohl schon lange tot. Aber das Denken geht noch weiter, zersetzt unerbittlich alles, was ihm über den Weg läuft - radikal und unvorhersehbar. Das Publikum wird Zeuge eines Denkprozesses, der assoziativ vorgeht und auf die Kraft von Sprache setzt. "Arkadia" - eine Reise ins Nichts mit Göttern, Denkern, Tieren, Wolken, Bauten, Flüssen und viel Tee, gespielt von Werner Waas und Harald Wissler, ist am Samstag, 23. November, im Meta Theater Moosach zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr, Infos und Karten unter (08091) 35 14 oder www.meta-theater.com.