In die zauberhafte Welt Indiens eintauchen kann man am Sonntag, 10. November, im Moosacher Meta Theater mit Odissi-Tanz. Zu Gast ist "Nrutyasri" Monalisa Ghosh aus Kolkata (früher Kalkutta) mit ihrem Ensemble. Sie lernte beim Wiederentdecker des Tempeltanzes, Kelucharan Mahapatra, gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der jungen Generation von Odissi-Tänzerinnen, ist mit renommierten Preisen ausgezeichnet und international tätig. Im Meta Theater zum Beispiel tritt Monalisa Ghosh bereits seit zehn Jahren immer wieder auf. Dieses Mal kommt sie mit einem neuen, spannenden Stück und jungen Tänzerinnen und Tänzern. Sie selbst führt in die Form und den Inhalt des Tanzdramas ein.

Odissi gehört zu den anmutigsten und hingebungsvollsten klassischen indischen Tempeltänzen. Sein Ursprung liegt im 2. Jahrhundert vor Christus, als erstmals Devadasis - das sind junge Mädchen, die ihr Leben Gott weihen - Gebete durch Tanz ausdrückten. An den Wänden der Tempel in Orissa findet man noch viele Skulpturen, die Figuren aus diesen Tänzen zeigen. Jede Handbewegung, jeder Gesichtsausdruck erzählt eine Geschichte. Während der englischen Kolonialzeit wurde dieser Tanz aus moralischen Gründen geächtet und geriet anschließend fast in Vergessenheit. Künstlerinnen wie Monalisa Ghosh jedoch tragen den indischen Mythos nun in die Moderne. In schwierigsten Schrittfolgen lässt die Tänzerin alte Tempelfiguren in ihren eleganten Haltungen lebendig werden, kunstvoll und kreativ-zeitgemäß. Mit ihrem Ensemble Kalajyoti Dance Company verbindet sie klassischen indischen Tempeltanz, Odissi-Style, mit zeitgenössischem Tanz sowie mit Elementen aus dem indischen Tanztheater. Ghosh ist dabei auch eine berufene Lehrerin. Ihre Kalajyoti Einrichtung unterstützt einkommensschwache Familien, trainiert deren Kinder in authentischem Odissi-Tanz und unterstützt sie bei ersten Auftritten - ungeachtet ihrer Kaste, Herkunft oder Religion.

Die Vorstellung im Moosacher Meta Theater, Osteranger 8, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com.