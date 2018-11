27. November 2018, 21:56 Uhr Meta Theater Moderne Tiergeschichten

Im Meta Theater Moosach ist an diesem Mittwoch, 28. November, "Der Mond zu Gast". Denn so lautet der Titel des um 18 Uhr beginnenden Programms, das wunderbares Theater und ungewöhnliche Geschichten zum Nachdenken und Schmunzeln für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene verspricht. "Der Mond zu Gast", das sind moderne Tiergeschichten aus Japan, in denen es um das Leben an sich geht und um das Glück. Ob Tiger, Bär, Biene oder Schildkröte: Sie alle können sprechen und sind Teil einer Welt, die ein Miteinander erfordert. Zwei Schauspielerinnen, Christiane Ahlhelm und Lydia Starkulla, zaubern mit wenig Requisiten und viel Fantasie eine Szenerie, in der sich alle Zuschauer wiederentdecken können. Im Anschluss gibt es ein Publikumsgespräch. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Das Meta Theater ist erreichbar unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com.