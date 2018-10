28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Mein Vaterstetten Viel unterwegs, gern daheim

Stefan Huber freut sich schon jetzt auf den Christkindlmarkt

Protokoll von Barbara Mooser

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Stefan Huber , Geschäftsführer der Ebersberger Kreisklinik und CSU-Gemeinderat in Vaterstetten, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Vaterstetten?

Neben meinem Garten inzwischen - aufgrund meiner Kinder - einer der schönen Spielplätze in unserer Gemeinde. Zum Beispiel der Abenteuerspielplatz am Sportstadion.

Der typische Vaterstettener in drei Worten?

Urviech Bürgermeister Reitsberger.

Was macht aus Ihnen einen typischen Vaterstettener?

Die Tatsache, in Vaterstetten zu wohnen und leben, aber woanders sehr viel Zeit im Beruf zu verbringen.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde gerne die extreme Nachverdichtung im Baubestand verhindern. Dort wo bisher ein Einfamilienhaus stand verträgt es keine 20 Wohneinheiten! Anders bei Neubaugebieten, dort gehört aufgrund der brutalen Baulandpreisentwicklung verdichtet.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Vaterstettener würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit Harold Faltermeyer, dem Baldhamer/Hollywood-Starkomponisten. Seine Erlebnisse und seinen Erfolg finde ich spannend.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Dem Baldhamer/Vaterstettener Christkindlmarkt, um viele Freunde und Menschen zu treffen, die man sonst selten sieht!