11. November 2018, 22:23 Uhr Mein Vaterstetten Gerne zurückgekehrt

Sonja Ziegltrum-Teubner vom IHK-Gremium schätzt die vielen Angebote für Familien

Protokoll: Barbara Mooser

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Sonja Ziegltrum-Teubner, Geschäftsführerin der Bayerischen Blumenzentrale und Vorsitzende des IHK-Gremiums Ebersberg , in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Vaterstetten?

Sonja Ziegltrum-Teubner: Im Sommer der Biergarten am Reitsberger Hof. Ich muss nur zweimal umfallen und bin dort. Vor allem, als meine Kinder kleiner waren, war das ein idealer Treffpunkt. Die Kinder waren draußen und die Erwachsenen konnten in Ruhe eine Kleinigkeit essen und sich unterhalten, ohne dass ständig wegen Langeweile zum Aufbruch gedrängt wurde.

Der typische Vaterstettener in drei Worten?

Bildungsorientiert, weltoffen, umweltbewusst - oder auch Mülltrenn-Experte.

Was macht aus Ihnen eine typische Vaterstettenerin?

Ich schätze die Nähe zu München mit dem umfangreichen kulturellen Angebot genauso wie die Nähe zu den oberbayerischen Bergen und Seen für eine aktive Freizeitgestaltung im Grünen. Aufgewachsen in Vaterstetten, bin ich nach dem Studium und einiger Zeit in München und im Ausland gerne zurückgekehrt, weil Vaterstetten gerade für Familien viel zu bieten hat: mit allen Schulen vor Ort und einem umfangreichen Angebot im Bereich Sport und Freizeit mit zahlreichen Vereinen.

Was würden Sie gerne anders machen?

Viele schätzen die Ruhe in Vaterstetten, aber ein bisschen weniger Schlafstadt und ein paar Möglichkeiten mehr als nur Essen gehen am Abend wären schön. Für Jugendliche ist das Angebot sehr überschaubar.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Vaterstettener würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit dem Jazzpianisten und Wahlvaterstettener Chris Gall. Immerhin bietet sich hier in eher kleinem Rahmen die Gelegenheit, zu einem Konzert in der Petrikirche in Baldham im November zu gehen.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Dem Vaterstettener Straßenfest mit seiner neuen Ausrichtung. Leider ist es in diesem Jahr ausgefallen, aber die verschiedenen Locations im Pausenhof der Wendelsteinschule und hinter dem Rathaus mit Bands und später noch mit einer Bar für die, die noch nicht nach Hause gehen wollen, gefällt mir sehr gut. Auch die Beteiligung vieler Vereine führt dazu, dass man viele Menschen trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat und die in zahlreichen Vereinen aktiv sind. Die Stimmung ist immer toll.