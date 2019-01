6. Januar 2019, 21:54 Uhr Mein Vaterstetten Garten und Wasserpark

Claus Ortner fühlt sich in seiner Heimatgemeinde gut aufgehoben

Interview von Jonas Wengert

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Claus Ortner , Vorsitzender des Baldhamer Wasserverbandes, in der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Vaterstetten?

Claus Ortner: Ich schätze mich glücklich, einen relativ großen Garten zu haben, dort halte ich mich am liebsten auf, weil er mir eine tiefe Gelassenheit erlaubt. Da finde ich Ruhe und kann mich, umgeben von Grün und ungestört von Handy und ähnlichem, erholen. An öffentlichen Plätzen mag ich den Baldhamer Wasserpark. Mir gefällt das dort, wenn die Kinder mit ihren Eltern oder Omas und Opas spielen.

Der typische Vaterstettener in drei Worten?

Flexibel, relativ wohlhabend, unternehmungslustig. Die Vaterstettener sind viel unterwegs, das hat auch mit der guten Verkehrsanbindung zu tun.

Was macht aus Ihnen einen typischen Vaterstettener?

Ich bin, wie ich glaube viele im Ort, sowohl kulturell als auch politisch ziemlich interessiert. Ökologische Aspekt spielen in der Gemeinde eine große Rolle, darin finde ich mich auch wieder.

Was würden Sie gerne anders machen?

Vaterstetten ist im Vergleich zu anderen Umlandgemeinden eine relativ arme Gemeinde mit relativ reichen Bürgern. Ich würde mir ein besseres Gleichgewicht zwischen Bevölkerung und gewerblichem Sektor wünschen. Mit Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern ließe sich endlich ein attraktives Ortszentrum finanzieren.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Vaterstettener würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit Bürgermeister Georg Reitsberger, wobei ich glaube, dass sich das an dieser Stelle schon einige gewünscht haben (lacht). Ich halte ihn für einen sehr authentischen und zugewandten Menschen. Außerdem ist er, wie ich, der Landschaft, der Natur und dem Gärtnern zugetan.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie schon das ganze Jahr entgegen?

Ich freue mich immer wieder auf den Weihnachtsmarkt in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten. Zum einen wegen des hochwertigen Kunsthandwerks, zum anderen weil das gesamte Ambiente dort immer sehr einladend ist und die Herstellung verschiedener Produkte live gezeigt wird.