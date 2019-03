10. März 2019, 21:49 Uhr Mein Steinhöring Blick auf die Zugspitze

Konrad Metzger wohnt besonders gern im Ortsteil St. Christoph

Interview von Christian Bauer

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat einen anderen Blick auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Konrad Metzger Vorsitzender der Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Steinhöring?

Konrad Metzger: Der Ortsteil St. Christoph, in dem ich selbst wohne, und der recht weit abseits vom Rest der Gemeinde liegt. Besonders schön finde ich das Jagdrevier mit seiner Landschaft. Von der Anhöhe im nördlichen Bereich hat man an klaren Tagen einen Blick von der Zugspitze bis zu den Salzburger Alpen.

Der typische Steinhöringer in drei Worten?

Dazu kann ich nichts sagen, aber der typische St. Christopher in drei Worten: Zusammenhalt, familiär, ehrlich.

Was macht aus Ihnen einen typischen St. Christopher?

Dass mir unser Ort sehr wichtig ist, wie auch die Ehrlichkeit untereinander, besonders in Bezug auf die Jagd.

Was würden Sie gerne anders machen?

Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Was mir persönlich am Herzen liegt, wäre, die Wildschweinpopulation so weit in den Griff zu bekommen, dass die Landwirte keinen Schaden davon nehmen - auch, wenn das natürlich Wunschdenken ist.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem St. Christopher würden Sie gern den Abend verbringen?

Da kommen viele infrage, aber ich könnte jetzt keinen bestimmten nennen. Wir haben über das Jahr verteilt verschiedene Festlichkeiten, wie die Autoweihe im Sommer oder das Grillfest der Schützen. Wenn man da beisammen sitzt, mal an dem einen Tisch, mal an dem anderen, trifft man die unterschiedlichsten Leute, und das gefällt mir sehr gut.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Die Hegeschau des Jagdverbands im Frühjahr. Für die gesamte Jägerfamilie ist das ein wichtiges Event, da wir der Öffentlichkeit die Jagd positiv präsentieren wollen.