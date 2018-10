21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Mein Poing Beständigkeit trotz Fortschritt

Fußballfunktionär Rainer Koch wünscht sich ein zukunftsorientiertes Poing für alle

Interview von Anna Horst

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele verschiedene Facetten und Perspektiven- und jeder hat eine andere Sichtweise auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes und Mitglied des Poinger Gemeinderats , in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Poing?

Rainer Koch: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, ich wohne ja schon lange hier. Momentan ist das aber der Grünzug, der das Zusammenwachsen des gesamten Ortes symbolisiert. Wenn man den entlanggeht, muss man keine einzige Straße überqueren und kann an den Kirchen vorbei bis zum See gehen. Dort gehe ich gerne spazieren.

Der typische Poinger in drei Worten?

Weltoffen, aufgeschlossen, neugierig auf die Welt.

Was macht aus Ihnen einen typischen Poinger?

Ich denke, das sind unter anderem genau die drei eben genannten Eigenschaften. Ich habe großes Glück, dass Poing mein Lebensmittelpunkt ist. Denn die Gemeinde ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahrzehnten und hat sich weiterentwickelt, strahlt aber trotzdem noch die alte Ruhe aus. Das ist mir wichtig, weil ich nicht durchs Leben hetzen möchte.

Was würden Sie gerne anders machen?

Wenn ich könnte, würde ich die Mietpreise senken, sodass vor allem auch junge Leute es sich leisten können, hier wohnen zu bleiben. Das geht aber natürlich nicht von heute auf morgen, deshalb kann ich nur weiter den sozialen Wohnungsbau im Gemeinderat unterstützen.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Poinger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Einen Abend würde ich gerne mit unseren beiden Ehrenbürgern Christa Stewens und Wolfgang Schubert verbringen. Ich denke, die beiden haben einen großen Erfahrungsschatz zu teilen.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Sehr schön sind jedes Jahr wieder das Poinger Volksfest und das Straßenfestival, das die Hauptstraße in eine Partymeile verwandelt. Beide Feste sind natürlich immer nur durch die tolle Unterstützung des Bürgermeisters und der vielen Ehrenamtlichen möglich.