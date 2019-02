17. Februar 2019, 21:54 Uhr Mein Pliening Ein Abend mit dem Sohnemann

In Pliening schätzt Markus Uffinger Geselligkeit und Hilfsbereitschaft

Interview von Jonas Wengert

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Markus Uffinger , Plieninger Gemeinderat und Vorsitzender des FC Bayern Fanclubs "Rot für die Welt", in einer weiteren Reihe der Folge "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Pliening?

Markus Uffinger: Um genau zu sein ist mein Lieblingsort in Landsham, dort wohne ich ja auch. Ich bin am liebsten im dortigen Stockschützenverein. Zum einen ist der Sport ein Hobby von mir, und zum anderen ist es dort immer gesellig. Man sitzt zusammen, spielt Karten und ratscht.

Der typische Plieninger in drei Worten?

Bodenständig, heimatverbunden, hilfsbereit. Ich glaube die Leute fühlen sich wohl im Ort und in der Region. Es gibt viele Vereine, da besucht und hilft man sich gegenseitig.

Was macht aus Ihnen einen typischen Plieninger?

Die genannten Eigenschaften treffen auch auf mich zu, denke ich. Wenn einer ein Problem hat, versuche ich zu unterstützen. Über meine Arbeit im Gemeinderat aber auch über den Stockschützen- und Maibaumverein kenne ich ja doch recht viele Leute in Pliening. Auf Neubayrisch bin ich quasi ein Networker (lacht).

Was würden Sie gerne anders machen?

Es wäre schön wenn die ortsansässige Jugend mehr Chancen hätte, hier wohnhaft zu bleiben. Deswegen wünsche ich mir mehr bezahlbaren Wohnraum für junge Leute. Es werden zu viele Einfamilien- und zu wenig Mehrfamilienhäuser gebaut.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Plieninger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit meinem Sohn Maximilian. Er und ich wohnen in einer Zweier-Männer-WG, sind aber beide durch Beruf und Vereinsarbeit sehr eingespannt. Es kommt schon mal vor, dass wir uns ein paar Tage gar nicht persönlich sehen. Ja mit ihm wünsche ich mir tatsächlich mal wieder einen schönen gemeinsamen Abend.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie schon das ganze Jahr entgegen?

Alle zwei Jahre findet die Dorfmeisterschaft des Stockschützenvereins Landsham statt und 2019 ist es wieder so weit. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber wahrscheinlich wird es Juni oder Juli. Dann spielen wieder vierköpfige Männer- und Frauenmannschaften um die Wanderpokale. Die einzige Teilnahmebedingung: Mindestens ein Teammitglied muss aus dem Plieninger Gemeindegebiet kommen.