24. Februar 2019, 21:56 Uhr Mein Oberpframmern Neue Radwege für Pframmern

Der CSUler Michael Huber hat genaue Ideen für seinen Heimatort

Interview von Christian Bauer

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Michael Huber , Kreisvorsitzender der Jungen Union und CSU-Ortsvorsitzender in Oberpframmern, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Oberpframmern?

Michael Huber: Die Gaststätte "Anstoß" im Sportheim. Da trifft man in der Regel viele verschiedene Menschen aus dem Ort, ob Burschen, Feuerwehrler oder Leute vom Kinderförderverein. Man findet immer jemanden zum Quatschen. Daran sieht man, dass wir eine Gemeinschaft sind, und das gefällt mir.

Der typische Oberpframmerner in drei Worten?

Heimatverbunden, bodenständig, engagiert.

Was macht aus Ihnen einen typischen Oberpframmerner?

Wie gesagt, wir sind engagiert. Ich bin passives Mitglied der Feuerwehr, aktiv im Fußballverein, bei der Förderung für Kinder, und natürlich in der Politik bei der CSU und Jungen Union. Ich bekomme auch viel von Oberpframmern zurück. Ich baue hier gerade ein Haus und bin sehr dankbar, hier leben zu dürfen.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde gerne den einen oder anderen Radweg bauen, der aus Pframmern hinausführt. Wir haben ja eine sehr glückliche Lage mit zwei S-Bahnhöfen in der Nähe, aber ohne Auto kommt man aktuell trotzdem nur schwer irgendwo hin. Außerdem würde ich mir wünschen, dass noch mehr Bürger die Vereinsarbeit unterstützen, und sich vor allem noch stärker in der Kommunalpolitik einbringen.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Oberpframmerner würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit meinem Fußballtrainer vom TSV Oberpframmern, dem Starcoach Emanuel Lutz.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Dem Landkreis-Pokalfinale im Fußball, das bei uns im Ort stattfindet.