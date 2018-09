9. September 2018, 22:05 Uhr Mein Oberpframmern Das Feuer weiter tragen

Kreisbäuerin Barbara Kronester setzt sich für die Traditionspflege im Ort ein

Von Moritz Kasper

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Barbara Kronester, die Kreisbäuerin des Landkreises (), in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Oberpframmern?

Ich mag die Kirche in Niederpframmern. Wir machen auch gerne einen Spaziergang Richtung Wald. Wenn man im Wald drin ist, finde ich das Lichtspiel wunderschön, wenn die Sonne zwischen den Ästen durchstrahlt.

Der typische Oberpframmerner in drei Worten?

Gern in Oberpframmern, fußballbegeistert, traditionell und modern.

Was macht aus Ihnen eine typische Oberpframmerin?

Ich hab in einen Hof eingeheiratet. Da ist man schneller integriert. Im Ort habe ich mich früh eingebracht und auch schon mal meine Stimme erhoben, wenn mir etwas nicht gepasst hat.

Was würden Sie gerne anders machen?

Man sollte mehr für den Erhalt von Traditionen tun. Wir haben ja Kinder, die sollen Oberpframmern mal so vorfinden, wie es jetzt ist. Wie soll ich es sagen? Traditionen sind wertvoll, aber man sollte nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitertragen. Neuem gegenüber sollte man aufgeschlossen sein, aber ein Gespür dafür haben, was passt.

Wenn es möglich wäre: mit welchem Oberpframmerner würden Sie gerne einen Abend verbringen?

Puh, Oberpframmern ist so klein, da fällt mir jetzt niemand ein.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Unserem jährlichen Landfrauentag im Landkreis. Dort treffen sich alle Landfrauen, ob jung oder alt, und es geht um Themen, die gut für die Seele sind.