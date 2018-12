14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Mein Lieblingsstück Teddybär im Vogelbauer

Brigitte Binder schmückt im Advent ein Erbstück ihres Vaters

Von Alexandra Leuthner

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf.

Für Brigitte Binder gibt es natürlich auch solch ein Accessoire, nicht umsonst nennt sie sich selbst einen "Weihnachtsfreak". Seit Tagen schon schmökert die ehemalige Leiterin der Grafinger Stadtbücherei in literarischen und ganz praktischen Druckwerken zum Thema Weihnachten. Sechs Bücher habe sie in dieser Woche schon geschafft, erzählt sie. Da sie Mitte des Jahres in Ruhestand gegangen ist, habe sie nun endlich Zeit dazu, erzählt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Leicht fällt ihr der Abschied von den Kolleginnen nicht.

Was sie sich aber auch in den Jahren vor dem Ruhestand nie hat nehmen lassen, war das Schmücken des altertümlichen Vogelbauers, den sie in ihrem Eingang hängen hat. Das Erbstück, das sie vor 30 Jahren in der Garage ihres Vaters gefunden hat, hänge dort zwar nicht nur vor Weihnachten, zur Adventszeit aber wird der Käfig aus feinem Holz, das sich über fünf Etagen nach oben hin pyramidenmäßig verjüngt, ganz besonders festlich geschmückt. Diesmal mit Keramikfiguren, einem Teddybären und einer kleinen Eisenbahn, für den diesmal ihre beiden Enkel, elf und 13 Jahre alt, verantwortlich seien. "Oma, du hast ja den Käfig noch gar nicht hergerichtet", hätten sie geschimpft und dann den Keramikschmuck herausgesucht.

Eigentlich habe der Käfig einmal tatsächlich Heimstätte für einen Wellensittich, sein sollen, doch das Holz war zu weich. "Mein Vogel hätte das in ein paar Tagen aufgearbeitet." So hängt der Vogelbauer also jetzt im Eingang, als Erinnerung an Brigitte Binders Vater, und an die Zeit vor 30 Jahren, in der ihre Tochter selbst noch ein Kind gewesen ist. Noch ein paar Jahre mehr als der Käfig, um die 80 Jahre, hat der riesenhafte Walnussbaum auf dem Buckel, der vor Binders Haus steht und beinahe 40 Quadratmeter ihres Gartens überdeckt. Seine Zweige sind jetzt, wie jedes Jahr, mit einer Lichterkette und großen goldenen und roten Kugeln geschmückt. Auch das hat Tradition. "Ich sag ja, ich bin ein Weihnachtsfreak."