20. Dezember 2018, 22:14 Uhr Mein Lieblingsstück Schäfchen aus Little Las Vegas

Der Brucker Künstler Gaston liebt seit jeher den großen Auftritt

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Reinhold Florian, den die allermeisten wohl nur unter seinem Künstlernamen Gaston kennen , hat ein weißes, flauschiges Kripperlschaf zu seinem Lieblingsstück erkoren. Damit nämlich verbindet der preisgekrönte Zauberer und Schauspieler aus Bruck schöne, lebhafte Kindheitserinnerungen: "Als kleiner Junge habe ich leidenschaftlich gern Kripperl aufgestellt", erzählt er. Allerdings brach sich dabei schon damals seine überbordende Kreativität Bahn: Der junge Gaston verwandelte Bethlehem kurzerhand in ein Little Las Vegas. In seiner Krippe sei jedes Schaf beleuchtet gewesen - "und jeder Hirte und jeder Bauer, einfach alle". Man kann sich sehr gut vorstellen, wie stolz der spätere Künstler darauf war.

Außerdem, erzählt Gaston, hatte sogar seine erste offizielle Theaterrolle weihnachtlichen Charakter: Im zarten Alter von sechs Jahren spielte der Brucker in Carl Orffs Krippenspiel einen jungen Hirten - mit dem klassisch zu nennenden Text: "Schauts hi, do is da Stoi!" Dass er in der Rolle überzeugte, wagt heute sicher keiner zu bezweifeln, schließlich war damit schon die Grundlage für eine schillernde Bühnenkarriere gelegt.

Noch immer stellt Gaston gerne eine Krippe auf, allerdings ist er dabei nun meistens etwas dezenter unterwegs - "außer ich hab echt viel Zeit", sagt Gaston und lacht. Ein Krippengroßprojekt sei in den vergangenen Jahren nämlich meist "an der nicht vorhandenen staden Zeit gescheitert". Die Krippe der Familie Reinhold hat Gaston als Kind mit seinem Vater selbst gebaut: ein alt anmutendes bayerisches Alpenhaus mit Stall. Die Figuren dazu stammen aus den Händen der Mutter, sie tragen Wachsköpfe und sind liebevoll bekleidet. Auch das Lieblingsschaf aus Plastik hat sie einst angezogen, sprich: mit Wolle beklebt. Und für eine passende Beleuchtung war eben der Sohn zuständig. Heuer, so hofft Gaston, könnte sein Jüngster mit von der Partie sein.