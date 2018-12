21. Dezember 2018, 21:52 Uhr Mein Lieblingsstück Niemals ohne Krippe und Kerzen

Uli Proske mag es am liebsten schlicht und traditionell

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Eigentlich hat Uli Proske keine Ahnung von Weihnachtsschmuck. Und das, obwohl er Weihnachten sogar mag. Das behauptet der Kommandant der Ebersberger Feuerwehr zumindest selbst. Die Aufgabenverteilung beim Dekorieren im Hause Proske ist daher auch ganz klar verteilt - und er übernimmt dabei den passiven Part: "Ich bin immer begeistert, wenn meine Frau den Baum schmückt und alles schön herrichtet", sagt er. Aber auf die Frage, was davon auf keinen Fall fehlen darf, weiß er zunächst gar keine Antwort. Es ist eher das Gesamtkonzept, das für ihn den Weihnachtszauber ausmacht.

Als er selbst noch Kind war, war das Interessanteste in jedem Jahr aufs Neue die Krippe. "Die habe ich immer am meisten angeschaut, Esel und Ochse, und wenn das Jesukindlein auf einmal drinnengelegen ist am 24. - das hat mich immer viel mehr fasziniert als der Christbaum", erinnert er sich. Proske überlegt. Eigentlich sei ihm eine Krippe immer noch am wichtigsten. "Wenn die nicht dastehen würde, dann wäre das schon schlimm!"

Mittlerweile ist seine 13-jährige Tochter die Kripperl-Beauftragte der Familie: Ein paar Tage vor Weihnachten baut sie alles behutsam auf und kümmert sich darum, dass Maria und Josef, Ochse und Esel, das alles seinen rechten Platz hat. Auf eine lange Familienära können die Figuren allerdings nicht zurückblicken. Ein paar hat seine Schwiegermutter aus Südtirol mitgebracht, das übrige Repertoire ist mit der Zeit gewachsen: Mal wurde hier eine Figur dazu gekauft, dann dort eine nächste. Und die Krippe selbst, "die haben wir irgendwann mal gekauft ...", sagt Proske.

Obwohl ein schönes Kripperl für Proske eindeutig das wichtigste ist: So ganz egal ist der Christbaum trotzdem nicht. Echte Kerzen sind für den Feuerwehrler ein Muss.