17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Mein Lieblingsstück Heilige Familie auf Kunstrasen

Alexander Hezareh hat seine Krippe als Bub selbst gebastelt

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Als Trainer der Zweitliga-Volleyballer des TSV Grafing und Betreiber einer Skischule mag es Alexander Hezareh gern rasant. Zur Adventszeit lässt es aber auch der Spitzensportler besinnlich angehen. Für sein Lieblingsstück musste Hezareh sogar einiges an Geduld aufbringen. Jedes Jahr zum Weihnachtsfest, stellt die Familie eine Krippe auf, die er als kleiner Junge selbst gebastelt hat. "Die besteht aus Figuren, die in einem Adventskalender drin waren", erklärt Hezareh. Die heilige Familie samt Tiere und Engel hat er damals auf ein Stück Kunstrasen geklebt und so die Krippenszene festgehalten. Auch einen kleinen Stall hatte Hezareh dazu gebastelt. "Der ist aber mittlerweile verloren gegangen. Das passiert eben in 40 Jahren." Aber auch ohne Stall holt Hezareh den "Krippenteppich" Jahr für Jahr aus dem Keller und legt ihn im Haus seiner Mutter unter den Baum. Denn dort feiert die Familie traditionell zusammen das Weihnachtsfest.