30. November 2018, 22:02 Uhr Mein Lieblingsstück Erinnerung aus der Kindheit

Das Räuchermännchen von Thomas Warg ist älter als er selbst

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Wer sich ehrenamtlich mit Brauchtumspflege, Denkmalschutz und der Geschichte des Landkreises beschäftigt, der trägt ohnehin einen gewissen Hang zur Tradition in sich. Da ist es nicht verwunderlich, dass das weihnachtliche Lieblingsstück von Kreisheimatpfleger Thomas Warg eng mit einem Ritual aus seiner Kindheit verknüpft ist. Die Hauptrolle darin hat ein Räuchermännchen gespielt, das seither für den Grafinger bei keinem Weihnachtsfest fehlen darf. "Das begleitet mich schon mein ganzes Leben und ist älter als ich selbst", sagt Warg. Früher habe die ganze Familie an jedem Adventssonntag zusammen am Tisch gesessen, Kerzen angezündet und Nüsse geknackt. "Wir Kinder haben uns dann immer untereinander das Räuchermännchen zugeschoben", erinnert sich Warg. "Derjenige, vor dem es stand, musste spontan eine Geschichte erzählen." Heute dient das Männchen eher seinem eigentlich Zweck, hüllt die Adventszeit bei den Wargs mit seinem weihnachtlichen Rauch ein.