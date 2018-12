13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Mein Lieblingsstück Eine tierische Schneekugel

Gabi Wappler aus Zorneding bastelt ihr eigenes Weihnachts-Accessoire

Von Viktoria Spinrad

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis gefragt, welches weihnachtliche Accessoire nicht fehlen darf:

Ein bisschen Tüfteln darf bei Gabi Wappler auch in der besinnlichen Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Dann nimmt sich die Zornedingerin vom Förderverein eine kleine Auszeit vom digitalen Webseiten-Basteln, um ganz analog kreativ zu werden. Jahr um Jahr lädt sie in die Grundschule, versammelt eine Kinderschar um sich - und am Ende halten alle ihre selbstgemachten Schneekugeln in der Hand.

Bis es soweit ist, muss die muntere Bastel-Runde einiges beachten. Zuerst müssen die Figürchen - zum Beispiel Schneekugeln, ein Engelchen oder eine muntere Krippen-Gesellschaft - fest im Glas befestigt werden. Wapplers Wahl ist heuer auf einen kleinen, frech grinsenden Elch gefallen. "Alles andere wurde gekapert!" Dann gehen die Figürchen schwimmen - in destilliertem Wasser, wohlgemerkt, "ansonsten können sich Algen ansetzen". Dazu kommt Glitzer. Einmal festschrauben - und schon haben sich Wappler und ihr Bastel-Team bunte Weihnachts-Landschaften zum Aufstellen erschaffen.

Die Sache mit den Schneekugeln hat nur einen Haken - "es werden jedes Jahr mehr", sagt Wappler. Notgedrungen verschenkt sie also auch ihre Kreationen. Ein paar Mal umdrehen, damit die Farbe nicht ins Wasser abfärbt, und zack - ab - unter den Tannenbaum. Nur der übergebliebene Elch, der hat es ihr irgendwie angetan. Zufrieden sitzt er auf seinem Schneeboden und grinst den Zornedingern entgegen, die am Service-Büro am Herzogplatz vorbei eilen. "Der ist so süß, den geb ich nicht mehr her."