19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Mein Lieblingsstück Eine Kiste voller Sterne

Johann Schwaiger mag traditionellen Baumschmuck

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Für Kreishandwerksmeister Johann Schwaiger ist es immer wieder ein großartiger Moment, wenn der Christbaum steht. Ganz klassisch sieht er bei ihm aus, geziert mit einfarbigen Kugeln, roten Äpfelchen - und natürlich den Strohsternen, an denen Schwaiger besonders hängt. Es sind ganz einfache, selbstgebastelte Sterne, ohne Perlen oder andere Schnörkel, die schon seine Eltern als Schmuck verwendeten. Jetzt steht die Kiste mit den Sternen bei ihm und wird zu jedem Weihnachtsfest hervorgeholt. "Eine kleine Erinnerung" an die Familie sei das, sagt der Grafinger, aber ihm gefallen die Sterne auch einfach gut.

Das Schmücken wird seine Lebensgefährtin übernehmen, es könnte aber schon sein, dass er auch seinen Senf dazu gebe, merkt der Kreishandwerksmeister an und lacht. Aber eigentlich hat er zum Fest andere Aufgaben: Geschenke kaufen fällt in seinen Zuständigkeitsbereich - und auch um das Menü am Heiligen Abend kümmert sich Schwaiger. "Diesmal gibt es Spaghetti mit Meeresfrüchten", verrät er. Dazu Vorspeise und Nachspeise, aber da ist die Entscheidung noch nicht gefallen.