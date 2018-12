23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Mein Lieblingsstück Ein Baum bis zur Decke

Landrat Robert Niedergesäß ist für Kauf und Dekoration zuständig

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Ohne Christbaum geht es für Landrat Robert Niedergesäß einfach nicht. Schon als er mit 21 Jahren in seine erste eigene Wohnung zog, musste an Weihnachten ein schöner Baum her. Heute ist Robert Niedergesäß 47, und immer noch ist es für ihn ein Höhepunkt in der Adventszeit, wenn er beim Christbaumverkauf am ehemaligen Vaterstettener Volksfestplatz einen Baum aussuchen darf. Traditionell ist das in der Familie eine Aufgabe, der sich Vater und Sohn gemeinsam annehmen, der zehnjährige Niklas war deshalb am dritten Adventswochenende mit von der Partie. Diesmal war die Aufgabe vergleichsweise einfach, es galt, nur einen Baum auszuwählen. Es gab aber auch Zeiten, wie der Landrat erzählt, als er auch für andere Familienmitglieder Baum-Beauftragter war. Bisweilen zog er mit bis zu vier Bäumen von dannen. Der Baum, den Niedergesäß und sein Sohn heuer ausgesucht haben, ist groß und üppig, er reicht - inklusive dem Stern auf der Spitze - bis zur Decke.

Für Robert Niedergesäß sind die weihnachtlichen Pflichten mit dem Kauf allerdings noch nicht erledigt, auch das Schmücken des Baumes - das traditionell immer am Abend des 23. Dezember erfolgt - gehört zu seinen Aufgaben. Der Schmuck sei nicht besonders wertvoll, aber reichlich, beschreibt es der Landrat: "An fast jedem Ästchen hängt was." Und unter dem Baum steht die Krippe, die er von seiner Mutter übernommen hat. Bestückt wird der Baum außerdem mit kleinen LED-Lichtlein - aber auch mit echten Bienenwachskerzen vom Baldhamer Imker: "Die brennen länger und riechen besser."