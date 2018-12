2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Mein Lieblingsstück Der Engel der Mutter

Gerda Rothhaupt erinnert sich gern an frühere Weihnachtsfeste

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welches weihnachtliche Accessoire bei ihnen nicht fehlen darf:

Für Gerda Rothhaupt ist der Rauschgoldengel, der jedes Jahr irgendwo im Wohnzimmer einen Ehrenplatz findet, viel mehr als nur ein weihnachtliches Dekorationsstück. Er lässt die Kirchseeonerin, die ehrenamtlich in vielen Vereinen aktiv und auch Vorsitzende des Vereinskartells ist, vor allem an frühere Weihnachtsfeste denken. "Der Engel erinnert mich an die schöne Zeit, als die Familie noch zusammen war", sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwester hat Gerda Rothhaupt den prächtigen Engel bei einem Ausflug nach Nördlingen für ihre Mutter gekauft. "Sie hatte sich den gewünscht. Meine Mutter war kunstgewerblich sehr interessiert, sie hatte große Freude daran", erzählt Rothhaupt. Wie auch überhaupt an der Advents- und Weihnachtszeit - das hatte sie mit ihrer Tochter gemeinsam. Im Jahr 2006 starb die Mutter, auch der Bruder ist bereits verstorben. Seither ist der Engel Jahr für Jahr eine liebe Erinnerung für Gerda Rothhaupt. Auch in diesem Jahr hat die Kirchseeonerin ihn bereits aus dem Keller geholt - für ein bisschen Goldglanz in der Adventszeit.