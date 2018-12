5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Mein Lieblingsstück Der Baum wird selbst geschlagen

Sepp Hubers Weihnachtstanne kommt aus dem eigenen Wald

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis gefragt, welches weihnachtliche Accessoire nicht fehlen darf:

"Für mich ist das Schönste an Weihnachten unser Christbaum mit den echten Kerzen", sagt Sepp Huber . Beim Kreisheimatpfleger kommt aber nicht irgendein Baum in die heimische Bauernstube, sondern nur ein selbstgeschlagener, und dieser auch noch aus dem eigenen Wald. "Da geh ich zusammen mit den Enkeln raus, und dann suchen wir uns einen aus. So wie wir das früher schon gemacht haben." Der Schönste dürfe es allerdings auf keinen Fall sein. "Der bleibt stehen. Das wär ja schade drum." Aber nicht nur die Baumsuche weckt bei Sepp Huber Kindheitserinnerungen, auch das flackernde Licht der Wachskerzen sei für ihn etwas ganz Besonderes. "Das gefällt mir so gut, da ertappe ich mich jedes Jahr wieder dabei, dass ich schon vor der Bescherung durch das Schlüsselloch in die Stube schaue."