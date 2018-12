3. Dezember 2018, 22:06 Uhr Mein Lieblingsstück Barockes aus Papier

Natascha Niemeyer-Wasserer hat eine ganz besondere Krippe

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis gefragt, welches weihnachtliche Accessoire nicht fehlen darf:

Wenn das ganze Haus bereits festlich dekoriert ist und der Christbaum schon im Wohnzimmer steht, dann kommt für viele Menschen mit dem Aufstellen der Krippe der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Das ist bei Natascha Niemeyer-Wasserer anders. Weil sie ihr so sehr gefällt, hat die Kreisheimatpflegerin ihre Krippe schon lange vor dem ersten Advent aufgestellt. Und die Zornedingerin hat ein ganz besonderes Exponat. "Das ist eine barocke Papierkrippe, die ich mir in Innsbruck gekauft habe", erklärt die Kunsthistorikerin. Nachempfunden sei die Krippe einem Kupferstich der Gebrüder Engelbrecht aus Augsburg. "Ich hab sie aber selber zusammengebaut." Ein solches Prachtstück zeigt man dann natürlich auch gerne her. "Jeder, der zu mir nach Hause kommt, muss sich unbedingt die Krippe anschauen."