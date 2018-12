11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Mein Lieblingsstück Alles leuchtet festlich

Im Advent mag Edward Sofeso Lichterketten im Haus und Garten

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Rituale und Traditionen. Wir haben für unsere Serie "Mein Lieblingsstück" Menschen aus dem Landkreis gefragt, welches weihnachtliche Accessoire nicht fehlen darf.

Im Hause Sofeso hat es Tradition, dass es jedes Jahr pünktlich zum ersten Advent Haus und Garten weihnachtlich beleuchtet werden. "Das gehört einfach dazu", sagt Edward Sofeso, der Mitglied im Ebersberger Seniorenbeirat ist. Denn auch wenn mittlerweile die Kinder aus dem Haus sind und nicht mehr das Dekorieren übernehmen, will es sich das Ehepaar vor Heiligabend festlich-gemütlich machen.

In den Büschen und Bäumen im Vorgarten und hinter dem Haus in Ebersberg blinkt und leuchtet es dann - auch in mehreren Farben, erzählt der 69-Jährige und lacht. Vor vielen Jahren habe er das mit seiner Frau so entschieden, und diese Tradition haben die Sofesos bis heute beibehalten. "Und wenn die Kinder zu Weihnachten heimkommen, freuen sie sich über die stimmungsvollen Lichter." Heuer kommen die fünf am 23. Dezember aus etlichen Landesteilen nach Ebersberg: Zwei Kinder leben in Hamburg, die anderen in Tübingen, München und Salzburg. "Gott sei Dank ist das Haus groß genug", sagt Edward Sofeso.

An Heiligabend geht es traditionell zu. Die Familie besucht den Gottesdienst in der Kirche, danach wird geschlemmt, und Geschenke unter der festlich geschmückten Weihnachtstanne dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch in den Tagen danach machen sie es sich gemütlich, erzählt Sofeso: "Wir bleiben vielleicht sogar eine ganze Woche zu Hause."