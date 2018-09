23. September 2018, 21:55 Uhr Mein Grafing Mit der Gitarre in der Hand

Markus Henle vom Eberwerk hat viel Energie: Beruflich, aber auch privat

Interview von Amelie Hörger

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Markus Henle , Geschäftsführer des Eberwerks, das die Energiewende im Landkreis unter anderem durch lokal produzierten Strom vorantreiben will.

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Grafing?

Markus Henle: Im näheren Umland von Grafing bin ich gerne im Dobel. Da gehe ich häufiger mal joggen.

Der typische Grafinger in drei Worten?

Ich kenne viele Grafinger - einen typischen Grafinger habe ich aber bisher noch nicht entdeckt.

Was macht aus Ihnen einen typischen Grafinger?

So weit würde ich nicht gehen, dass irgendwelche Eigenschaften ganz typisch für Grafing stehen. Grafing steht für mich einfach für eine schön bunte und offene Gesellschaft aus Einheimischen aber auch einigen Zugereisten - und ich bin ja selber ein Zugereister.

Was würden Sie gerne anders machen?

Da fällt mir jetzt spontan eigentlich nichts ein.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Grafinger würden Sie gerne einen Abend verbringen?

Mit meiner Frau, das muss ich jetzt sagen, oder? (lacht)

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Ich bin da ein bisschen befangen, weil ich auch Rockgitarrist bin. Das Kneipenfest, da freue ich mich eigentlich jetzt schon auf das nächste Jahr.