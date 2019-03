31. März 2019, 21:54 Uhr Mein Grafing Immer was zum Anpacken

Keno Maierhofer engagiert sich gern im Jig in Grafing

Protokoll: Christian Bauer

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Keno Maierhofer in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg". Der 19-Jährige engagiert sich im Vorstand des Jig in Grafing.

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Grafing?

Keno Maierhofer: Ich glaube, das ist tatsächlich das Jig. Zum einen sind da immer coole Leute, mit denen ich mich verstehe und gerne die Zeit verbringe. Zum anderen gibt es immer eine Aufgabe zu bewältigen, immer was zum Anpacken.

Der typische Grafinger in drei Worten?

Engagiert, gut situiert - also einfach kleinbürgerlich, da wir ja eine eher wohlhabende Gegend sind - und gesellig.

Was macht aus Ihnen einen typischen Grafinger?

Auch ich bin engagiert, natürlich im Jig, wo ich im Vorstand bin. Aber auch im Schwimmverein bin ich aktiv, hauptsächlich als Sportler, eine Zeitlang war ich auch Trainer. Zusätzlich war ich lange bei der Evangelischen Jugend Grafing engagiert. Der Fokus liegt aber auf der Arbeit im Jig, wo ich zusammen mit den anderen versuche, einen Anlaufort für die Grafinger Jugend zu etablieren. Ich würde sagen, das macht mich zum Grafinger.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde gerne mehr auf die Jugend eingehen, das heißt mehr Angebote und Orte für die Jugendlichen schaffen. Orte, an denen junge Leute sich unverbindlich treffen und mit selbst gewählten Themen beschäftigen können, zum Beispiel mit Politik.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Grafinger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Da nenne ich ganz klassisch die Bürgermeisterin, Frau Obermayr. Ein Abend mit ihr wäre bestimmt interessant. Vor allem aus Sicht des Jig ist es wichtig, mit der Politik im Dialog zu bleiben. Die Bürgermeisterin hat wahrscheinlich den umfassendesten Blick über Grafing.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Da gibt es ein paar zur Auswahl. Da wäre das Volksfest, das eine der Gelegenheiten ist, zu denen alle Grafinger zusammenkommen - und auch ehemalige Grafinger wie Schulfreunde, zu denen der Kontakt verloren gegangen ist. Hier sieht man sich wieder, das macht das Event so schön. Wobei ich auch gerne mitmache, ist der Triathlon am Steinsee. Das ist eine Herausforderung, ein sportliches i-Tüpfelchen. Diese beiden Events halten sich so ziemlich die Waage.