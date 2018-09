30. September 2018, 22:05 Uhr Mein Glonn Wieder daheim

Sophie Schweisfurth wünscht sich mehr Zusammenhalt der Betriebe

Protokoll von Moritz Kasper

Das Leben im Landkreis hat viele Facetten und Perspektiven auf den Heimatort. Was ihr am Herzen liegt, verrät Sophie Schweisfurth (), Chefin der Herrmannsdorfer Landwerkstätten.

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Glonn?

Da ich in Sonnenhausen aufgewachsen bin, fühle ich mich verbunden mit dem Ort. Jedes Mal, wenn ich auf die Lichtung fahre, fühle ich mich daheim. Insbesondere die sonnenhausener Freiheit hat es mir angetan. Hier hat man einen wunderbaren Blick über Glonn und das Wiesental.

Der typische Glonner in drei Worten?

Freundlich, engagiert, familiär

Was macht Sie zur typischen Glonnerin?

Ich bin erst seit Kurzem wieder in der Heimat angekommen. Aber hier fühle ich mich zuhause. Deswegen weiß ich nicht, ob ich eine typische Glonnerin bin. Ich bin allerdings viel unterwegs und habe Spaß am Gemeindeleben und möchte mich hier gerne mehr engagieren. Glonn ist unglaublich vielfältig für so eine kleine Gemeinde. Ich bin total begeistert und will so viele Orte und Events wie möglich kennenlernen.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde gerne den Zusammenhalt rund um Glonn stärken. Wir leben hier in Herrmannsdorf leider ein wenig außen vor. Es gibt durchaus einen großen Zusammenhalt Einzelner. Aber es wäre schön, wenn wir auch unter Gewerbetreibenden enger zusammenwachsen können.

Mit welchem Glonner würden Sie gerne einen Abend verbringen?

Natürlich mit dem Bürgermeister!

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Ich bin natürlich viel bei unseren eigenen Veranstaltungen in Herrmannsdorf und in Sonnenhausen. Aber auch die Weihnachtsmärkte in Glonn und Zinneberg oder das Alpenspektakel in Sonnenhausen sind zum Beispiel Highlights für mich.