7. April 2019, 22:30 Uhr Mein Ebersberg Mehr Platz für Radler wäre schön

Petra Behounek wünscht sich Rücksicht von Autofahrern

Interview: Christian Bauer

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat einen etwas anderen Blick auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Petra Behounek, Inhaberin des Ebersberger Spielwarenladens Drachenstube und Grünen-Stadträtin , in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Petra Behounek: Ich halte mich gerne in aller Ruhe auf meinem Balkon auf. Der ist ruhig und abgeschottet, ich wohne nicht an der Hauptstraße. Außerdem ist es dort sonnig und man hat einen Blick auf den großen Garten darunter.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Den typischen Ebersberger gibt es nicht. Mann müsste da unterscheiden zwischen den Ureinwohnern und den Zugezogenen, die ja auch Ebersberger sind. Jeder ist auf seine eigene Weise besonders. Die großen Gemeinsamkeiten beider Gruppen sind eine gewisse Offenheit, Freundlichkeit und das Aufgenommen-Werden.

Was macht aus Ihnen eine typische Ebersbergerin?

Das kann ich nicht beantworten. Mein Sohn sitzt mir gerade gegenüber. Er sagt, mich macht zur Ebersbergerin, dass ich hier wohne (lacht).

Was würden Sie gerne anders machen?

Den Durchgangsverkehr möglichst minimieren. Oder, anders gesagt: Die Infrastruktur fußgänger- und radfahrerfreundlicher machen. Ich wünsche mir, dass man viel mehr Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer nimmt, also dass Autos langsamer fahren und Radler auf der Straße statt auf dem Bürgersteig fahren können. Das würde ich am liebsten sofort ändern.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Da nenne ich jetzt mal Hans Vollhardt, den ehemaligen Landrat und Bürgermeister von Ebersberg. Er ist sehr lebenserfahren, und auch weise, finde ich. Außerdem kennt er sich hier sehr gut aus - ich mag ihn einfach.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Was ich total gerne mag, sind die Kindertheatertage. Das ist ein ganz tolles, abwechslungsreiches, anspruchsvolles Theaterprogramm für Kinder und Eltern. Auch ich als Erwachsene gehe da noch gern hin.