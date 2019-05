5. Mai 2019, 21:52 Uhr Mein Ebersberg Man fühlt sich nie allein

Jutta Gräf liebt das Miteinander in Glonn

Interview von Franziska Spiecker

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Jutta Gräf in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg". Die SPD-Gemeinderätin engagiert sich als Kulturbeauftragte der Gemeinde Glonn sowie als Chefin des Kulturvereins Markt Glonn.

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Glonn?

Jutta Gräf: Der ist sicherlich oben in Zinneberg. Ich liebe die Atmosphäre im Schlosspark sehr. Da kann man so gut abschalten.

Der typische Glonner in drei Worten?

Aufgeschlossen, in Vereinen organisiert - wir haben ja jede Menge - und neugierig.

Was macht aus Ihnen eine typische Glonnerin?

Ich komme zwar ursprünglich nicht aus Glonn, habe aber die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Und auch davor habe ich mich immer nach Glonn orientiert. Eine typische Glonnerin bin ich wohl, weil ich das Dörfliche hier liebe, das schöne Miteinander. Hier fühlt man sich nie allein.

Was würden Sie gerne anders machen?

Einiges (lacht). Vor allem stört mich, dass es hier so viel Verkehr gibt - keiner mag ihn, aber trotzdem fährt jeder Auto. Ich selbst fahre viel Rad, um den Leuten zu zeigen, dass damit fast alles geht. Dank E-Bikes gilt das auch für ältere Leute.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Glonner würden Sie gerne den Abend verbringen?

Das ist schwierig. Hier gibt es so viele interessante Menschen. Aber am liebsten würde ich mich wahrscheinlich mit der Schwester Christophora treffen, von der Jugendhilfe in Zinneberg. Mit ihr könnte ich mich sicher über viele Dinge unterhalten: Über Philosophie oder ihre Arbeit. Mich interessiert der soziale Aspekt der Jugendhilfe. Die Jugend ist unsere Zukunft und es ist wichtig, dass kein Kind oder Jugendlicher verloren geht.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Ich freue mich sehr auf die Kulturtage in Ebersberg. Die sind sehr gut gelungen und auch die Örtlichkeiten sind super. In Glonn wollen wir etwas Ähnliches anstoßen.