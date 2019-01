20. Januar 2019, 21:57 Uhr Mein Ebersberg Liebenswerte Nachbarn

Antje Berberich schätzt vor allem das Engagement der Bürger

Von Protokoll: Anja Blum

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten und Perspektiven - und jeder hat eine andere Sichtweise auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Antje Berberich, Galeristin und Archivarin des Ebersberger Rathauses , in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Grafing?

Antje Berberich: Mein Lieblingsplatz an sich ist Ebersberg. Es ist der Ort, der mich persönlich historisch und kulturell packte und nicht mehr los lässt. Plätzchen, die mich besonders anziehen, kann ich am Beispiel "Beim Doktorbankerl" festmachen. Auf der Anhöhe am Ende der Pfarrer-Grabmeier-Straße würdigt eine Tafel bei einer Bank den Ehrenbürger und Hausarzt Sanitätsrat Doktor Theodor Floßmann (1851 bis 1935). Er - wie kein anderer - hat es verdient, immer wieder bedacht zu werden: Denn er ermöglichte weiland durch Spenden eine Wasserleitung und Kindergärten, beriet und heilte unentgeltlich sozial Schwache bei oben genanntem Bankerl. Und meine Recherchen ergaben, dass seine Vorfahren die Stadt München als solche geprägt haben. Eine Vita ist in Vorbereitung.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Engagiert, offen, kunstbegeistert = liebenswert.

Was macht aus Ihnen eine typische Ebersbergerin?

Das Wissen um die Historie Ebersbergs und dessen Menschen, die sich aktiv um Umwelt, Kultur und ein gutes Miteinander (aller Religionen und Couleurs) engagieren.

Was würden Sie gerne anders machen?

Fahrradwege erschließen, und ein flacher Minikreisel bei der Amtsgerichtskreuzung hat für mich Dringlichkeitsstufe eins.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit allen Redakteurinnen, Redakteuren und Fotografen beider lokaler Zeitungen.

Welchem Ereignis im Landkreis fiebern Sie schon das ganze Jahr entgegen?

Das ist einfach: dem ganzen Programm des Alten Kinos.