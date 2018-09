2. September 2018, 22:20 Uhr Mein Ebersberg Leben und leben lassen

Ilke Ackstaller gefällt die Offenheit und Toleranz der Ebersberger

Protokoll von Moritz Kasper

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Ilke Ackstaller, Grünen-Kreisrätin, Sprecherin des Vereins Ausländerhilfe und Kurzfilmerin, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Ilke Ackstaller: Solche Fragen sind natürlich immer schwer zu beantworten. Ich mag meinen Wintergarten und magische Orte, wie die Ludwigshöhe oberhalb von der Weiherkette mit Blick auf die Alpen. Bewegende Kabarettabende im Alten Kino haben auch etwas Magisches für mich.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Den gibt's zum Glück nicht.

Was macht aus Ihnen eine typische Ebersbergerin?

Dass ich jedem seine Lebensweise zugestehe und seine Vorlieben ausleben lasse, solange er andere nicht massiv einschränkt.

Was würden sie gerne anders machen?

Ich würde mir noch mehr Naturschutz wünschen und mehr zum Thema Energiewende. Wir haben zum Beispiel immer noch keine gemeinsamen Heizanlagen. Beim Klimaschutzmanager habe ich angefragt, ob ein gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen für Privateigentümer organisiert werden kann. Das ist günstiger und wird in anderen Gemeinden schon praktiziert.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne einen Abend verbringen?

Auf die Frage kann ich keine Antwort geben. Zum Glück kann man in Ebersberg bis hin zum Bürgermeister einfach mal die Leute ansprechen. Auch wenn man bei ihnen vielleicht nicht gleich zum Abendessen eingeladen wird.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Da hab ich kein festes Event. Ein Abend, dem ich im Moment entgegen fiebere, ist der "Salon" im Alten Kino. Die letzten beiden haben mich so überzeugt, dass ich nun auch mit Begeisterung den nächsten "Salon" erwarte.