5. August 2018, 22:05 Uhr Mein Ebersberg Karusselltest mit dem Enkel

Augustinus Meusel freut sich auf das anstehende Volksfest

Interview von Franziska Langhammer

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Augustinus Meusel , Wirtschaftsförderer im Landratsamt Ebersberg, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Augustinus Meusel: .... ist der Aussichtsturm. Hier kann man alles überblicken, was es an Natur und Landschaft in der näheren und weiteren Umgebung von Ebersberg gibt.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Weltoffen, gemütlich, heimatverbunden.

Was macht aus Ihnen einen typischen Ebersberger?

Ich würde sagen, der heimatliche Naturgenuss vor der Haustür mit Klostersee, Egglburger See, Ebersberger Forst - zum Baden, Radeln, Joggen.

Was würden Sie gerne anders machen?

Die Verkehrsführung für den Durchgangsverkehr in Ebersberg, auch wenn mir bewusst ist, dass es dafür keine Patentlösung gibt.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mit meiner Frau in einem gemütlichen Biergarten.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Aktuell steht es wieder an: das Ebersberger Volksfest. Ich freu' mich drauf, mit meinen Enkeln die Fahrgeschäfte zu testen, dann gibt's natürlich mit der ganzen Familie a zünftige Brotzeit und a Mass Bier.