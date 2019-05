12. Mai 2019, 21:54 Uhr Mein Ebersberg Gemütlichkeit und schöne Natur

Bäckermeister Martin Freundl fühlt sich daheim am wohlsten

Interview von Sabina Zollner

Der Bäckermeister Martin Freundl beschreibt Ebersberg als seine "Wahlheimat". Seit mehr als 30 Jahren lebt der Inhaber der ortsansässigen Bäckerei in der Stadt. Nebenbei versucht er als Vorsitzender des Bunds der Selbstständigen gemeinsam mit Kollegen und Bewohnern die Innenstadt Ebersbergs noch lebenswerter zu gestalten. Was den Ort und seine Umgebung ausmacht, erzählt er in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Ich glaube, mein Lieblingsplatz ist meine Heimatadresse. Gemeinsam mit meiner Familie finde ich zu Hause meine Ruhe. Da fühle ich mich einfach am wohlsten.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Gemütlich, aufgeschlossen und weltoffen. Der Ebersberger kommt nämlich auch gerne mal aus Ebersberg heraus.

Was macht aus Ihnen einen typischen Ebersberger?

Dass ich hier die Bäckerei im Ort betreibe, macht mich eigentlich schon zu einem typischen Ebersberger. Dadurch gehört man einfach dazu. Auch versuche ich die Eigenschaften des typischen Ebersbergers so viel wie möglich zu verinnerlichen. Und ich verspüre eine tiefe Verbundenheit zu diesem Ort und seiner Umgebung. Das hat vor allem mit der Natur zu tun. Die Seen und der Ebersberger Forst, das sind Landschaften, die mich einfach begeistern. Das macht Ebersberg auch so lebenswert.

Was würden Sie gerne anders machen?

Das ist eine schwierige Frage. Also was mich wirklich stört, ist der Schwerlastverkehr. Dieser endlose Durchgangsverkehr, der könnte echt draußen bleiben. Sonst bin ich mit dem Ort sehr zufrieden.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Da gibt es einige. Aber ich würde mich glaube ich für den Bürgermeister Walter Brilmayer entscheiden. Gerne würde ich mich mit ihm über seine politische Erfahrungen, seine Reisen und die Schönheit der Alpen unterhalten. Das würde die Zeit eines Abends bestimmt füllen.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Ich freue mich am meisten auf den Ebersberger Christkindlmarkt. Als Vorsitzender des Bunds der Selbständigen ist das eine Veranstaltung, die mich das ganze Jahr beschäftigt. Es ist eine besondere Zeit, aber auch ein ganz besonderes Event. Der Markt ist das Aushängeschild Ebersbergs, bei dem Besucher den Ort in seiner lebenswerten und fleißigen Art kennenlernen können.