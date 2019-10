Eine Reihe von offenbar betrügerischen Anrufen mit falschen Polizisten im Bereich Vaterstetten beschäftigt nun die echte Polizei. Bei dieser wurden mehrere Anrufe angezeigt, bei denen angebliche Polizeibeamte versuchten, ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Laut Polizei hat die nun in Vaterstetten angewandte Betrugsmasche vor allem ältere Menschen im Visier. Die Täter geben sich dabei als Polizisten aus, versuchen beispielsweise unter der Legende, dass auf bei Einbrechern gefundenen Unterlagen der Name des Opfers enthalten sei, Informationen über die Besitzverhältnisse der Angerufenen zu erhalten und in der Folge diese zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. So auch am Dienstag zwischen 21.15 und 22.30 Uhr, da wurden der Polizei Poing insgesamt sechs solcher Anrufe aus Vaterstetten gemeldet. In keinem der Fälle entstand einem der Opfer ein finanzieller Schaden, da diese die Betrugsabsicht erkannten und rechtzeitig die Telefonate beendeten.

Weil davon auszugehen ist, dass diese Betrugsmasche von den Tätern weiterhin fortgesetzt wird, bittet die Polizei einige Verhaltenstipps zu beachten. So sollte man grundsätzlich misstrauisch sein bei derartigen Anrufen. Die Täter nutzen häufig einen technischen Trick, durch den die Notrufnummer 110 im Display angezeigt wird, die echte Polizei ruft aber nie unter der Notrufnummer 110 an. Im Zweifelsfall sollte man das Gespräch beenden, ohne persönliche Daten oder Informationen über Wertsachen und Bargeld preiszugeben oder gar auf Forderungen zur Übergabe von Geldbeträgen oder Wertgegenständen einzugehen. Natürlich sollte man auch keine Fremden in die Wohnung lassen und im Zweifel die echte Polizei alarmieren. Die richtigen Nummern für den Landkreis sind (08092) 82 68-0 für die Inspektion in Ebersberg und (08121) 99 17-0 für die in Poing.