14. Juli 2019, 21:47 Uhr Mehrere Verletzte, hoher Sachschaden Unfallträchtiges Wochenende

Polizei und Rettungskräfte werden zu mehreren Einsätzen im Landkreis gerufen

Polizei und Rettungskräfte hatten am Wochenende einiges zu tun: Mehrere Unfälle ereigneten sich im Landkreis, dabei wurden drei Menschen verletzt. Zum ersten der Unfälle kam es am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße EBE 13 bei Glonn. Bei einem Frontalzusammenstoß haben hier zwei Beteiligte mittelschwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilt. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis, der von Glonn in Richtung Grafing unterwegs war, kam laut Polizei kurz nach der Abzweigung Herrmannsdorf in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-Jährigen.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf insgesamt 20 000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Glonn und Bruck für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Aquaplaning war der Auslöser für einen Unfall am Samstag gegen 19.25 Uhr auf der A 94 zwischen Parsdorf und Markt Schwaben. Dabei kam der Wagen eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Erding von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Parsdorf-Hergolding, das THW München-Land, die Autobahnmeisterei Hohenbrunn sowie die Autobahnpolizei Hohenbrunn. Es kam laut Polizei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinflussungen.

Eine leicht verletzte Autofahrerin und 28 000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend auf der B 304 bei Vaterstetten ereignet hat. Nach Angaben der Polizei bremste ein 22-jähriger Autofahrer an der Einfahrt zu einer Tankstelle abrupt bis zum Stillstand auf der Bundesstraße ab, um anschließend auf das Tankstellengelände zu fahren. Der hinter ihm fahrende Autofahrer konnte sein Fahrzeug gerade noch abbremsen, einer 23-Jährigen, die hinter ihm fuhr, gelang das nicht mehr. Sie fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt wurden. Der Schaden an ihrem Auto beträgt laut Polizei 8000 Euro, der am Auto vor ihr sogar 20 000 Euro.

Ein qualmendes Auto in einem Feld ist einer Streife der Polizeiinspektion Poing am Samstag gegen Mitternacht bei Markt Schwaben aufgefallen. In dem Auto saß der 21-jährige Unfallfahrer. Schnell war den Beamten die Unfallursache klar: Der junge Mann aus dem Landkreis Ebersberg war nach einem Volksfestbesuch total betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Fahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, es wurde vom Abschleppdienst aus dem Feld geborgen. Auch am Feld entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Unterstützung erhielt die Polizei Poing von der Feuerwehr Markt Schwaben. SZ