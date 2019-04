11. April 2019, 21:52 Uhr Mehrere Stationen im Landkreis Problemmüllmobil ist wieder unterwegs

Wer beim Frühjahrsputz auf Dinge gestoßen ist, die besser nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten, kann diese in den kommenden Tagen beim Problemmüllmobil abgeben. Dieses ist an diesem Freitag von 8.45 bis 9.45 Uhr in Grafing an der Bushaltestelle Jahnstraße am Gymnasium, von 10.15 bis 11.15 Uhr vor dem Rathaus in Kirchseeon und von 11.45 bis 13.15 Uhr auf dem Parkplatz bei der Realschule in Baldham unterwegs. Nachmittags macht die Sammlung von 14.30 bis 15.30 Uhr vor dem P&R-Gebäude in der Münterstraße in Markt Schwaben Station und von 16 bis 17.30 Uhr beim Bauhof Poing. Am Samstag, 13. April, wird ebenfalls gesammelt und zwar von 9 bis 9.45 Uhr am Parkplatz beim Raiffeisenlagerhaus in Alxing, von 10 bis 10.45 Uhr beim Lagerhaus in Bruck-Kulbing und von 11.15 bis 12.15 Uhr hinter dem Netto Am Sandberg in Aßling. Des weiteren ist das Problemmüllmobil von 13.15 bis 14 Uhr bei der Schule Emmering in der Hauptstraße zu finden, von 14.15 bis 15 Uhr vor der Feuerwehr Frauenneuharting und von 15.30 bis 16.30 Uhr am Ebersberger Volksfestplatz neben dem Alten Friedhof. Darüber, was bei der Problemmüllsammlung angenommen wird, informiert das Landratsamt Ebersberg unter der Nummer (08092) 823-193.