26. Mai 2019, 15:27 Uhr Mehrere Schwerverletzte Ein Unfall nach dem anderen

Polizei und Rettungskräfte sind seit Tagen permanent im Einsatz

Eine Unfallserie wie diese hat es im Landkreis schon lange nicht mehr gegeben. Außer dem schweren Busunglück bei Glonn melden die Polizeiinspektionen in Ebersberg und Poing allein am Freitag sieben weitere Unfälle. Am Samstag setzte sich die Entwicklung ähnlich fort.

Bei mehreren der Unfälle wurden auch Menschen schwer verletzt. So war es am Freitagmorgen, wo ein 29-Jähriger beim Linksabbiegen vom Steinseebad kommend den Wagen eines 19-Jährigen übersah, der aus Richtung Moosach kam. Es kam zur Kollision, dabei wurden der 29-jährige Unfallverursacher und seine 36-jährige Beifahrerin schwer, ein weiterer Mitfahrer und der 19-Jähre im anderen Auto leicht verletzt.

Innerhalb weniger Stunden ist drei Mal der Hubschrauber im Einsatz

Leichte Verletzungen erlitt eine 85-Jährige am Freitag gegen 11.45 Uhr in der Wiesmühlstraße in Glonn, als sie auf ein parkendes Auto auffuhr. Das Auto der Frau überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die 85-Jährige erlitt Schnittverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum rechts der Isar gebracht.

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus München wurde am Freitag bei einem Unfall in Steinhöring schwer verletzt. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Pkw-Gespann von der B304 in ein Anwesen links einbiegen wollte, hatte übersehen, dass der Motorradfahrer bereits dabei war, ihn zu überholen, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11 000 Euro.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.55 Uhr auch auf der Staatsstraße 2086 kurz vor der Mülldeponie Schafweide. Aus ungeklärter Ursache hatte ein 79-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis einen 29-jährigen Radler übersehen und diesen gerammt. Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Klinikum rechts der Isar gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft München wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge angeordnet. Ebenfalls verletzt wurde ein achtjähriges Mädchen, das am Freitag in Grafing gegen 18 Uhr in der Angerwiese Richtung Freibad radelte und auf der Urtelbrücke stürzte. Sie zog sich Schnittwunden am Oberschenkel zu.

Mehrere Zweiradfahrer haben Glück im Unglück

Leichte Verletzungen haben zwei Radler auch in Pliening und Vaterstetten am Freitag bei Unfällen erlitten. In Pliening hatte gegen 17.45 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin aus München einen auf dem Radweg fahrenden 45-Jährigen aus München übersehen, als sie von der Landshuter Straße in Pliening nach rechts in ein Grundstück einbog. Trotz einer Vollbremsung stieß der Radler dem Fahrrad in das Heck des Autos und überschlug sich. Er zog sich laut Polizei nur leichte Verletzungen zu, die keiner sofortigen Behandlung bedurften. Gegen 19.30 Uhr übersah eine 23-Jährige aus dem Landkreis München einen 32-jährigen Radler, als sie an der B304 aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr. Der Radler erlitt beim Zusammenstoß Schürfwunden.

Am Samstagvormittag ereignete sich in Frotzhofen ein Verkehrsunfall, an dem zwei Motorradfahrer und ein Autofahrer beteiligt waren. Eine 54-Jährige hatte auf er Schloßbergstraße in Frotzhofen die Kontrolle über ihr Motorrad verloren, weil Kies auf der Fahrbahn lag. Sie stürzte, das Motorrad schlitterte auf der Fahrbahn zunächst gegen ein entgegenkommendes Auto und dann wieder zurück - gegen einen 30-jährigen Motorradfahrer, der hinter der 54-Jährigen fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Unfall wurde die 54-Jährige leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf eine Gesamthöhe von etwa 7000 Euro geschätzt.

In Forstinning ist am Samstagvormittag eine Autofahrerin auf der Moosstraße von ihrer siebenjährigen Tochter abgelenkt worden und hat deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Mutter wie Tochter blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.