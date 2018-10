28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Mehrere Fälle Fahrraddiebe schlagen zu

In den vergangenen Tagen sind der Polizei wieder vermehrt Diebstähle von Fahrrädern gemeldet worden. In Anzing etwa wurde zwischen dem 21. Oktober, 20 Uhr, und dem 22. Oktober, 7 Uhr, in der Lessingstraße ein Kinder-Mountainbike der Marke "Ciclista" geklaut. Das Fahrrad ist neongrün mit schwarzen Akzenten. In Vaterstetten haben die Diebe am 25. Oktober zwischen 8 und 18 Uhr zugeschlagen. Sie nahmen am S-Bahnhof ein grau-schwarzes Trekkingrad der Marke "Raleigh" mit. Am Fahrrad befindet sich eine Kupplung für einen Croozer-Anhänger. In Poing wurde am 22. Oktober zwischen 8 und 19 Uhr ein blaues Mountainbike, Typ "Acid", der Marke "Cube" am Fahrradständer am Bahnhofskiosk in Poing gestohlen. Und noch ein fahrbarer Untersatz kam abhanden, wenn auch kein Fahrrad: In Poing wurde am 26. Oktober zwischen 12 und 12.45 Uhr ein Kinderwagen der Marke Emmaljunga im Mitterfeldring gestohlen. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Poing, Telefon (08121)99 17-0, entgegen.