11. Juni 2019, 21:55 Uhr Mehrere Abholorte im Landkreis Problemmüllmobil ist wieder unterwegs

Diese Woche findet wieder die mobile Problemmüllsammlung im Landkreis statt. Abgegeben werden können die Abfälle am Donnerstag, 13. Juni, von 11.15 bis 12.15 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Glonn, von 12.45 bis 13.45 Uhr in Eglharting bei der Feuerwehr in der Graf-Ulrich-Straße 8, von 15 bis 16 Uhr in Markt Schwaben am P&R-Gebäude in der Münterstraße und von 16.30 bis 18 Uhr am Wertstoffhof Poing in der Gruber Straße 57. Am Freitag, 14. Juni, wird von 9.30 bis 10.30 Uhr am Steinhöringer Wertstoffhof in der Wasserburgerstraße Problemmüll angenommen, von 10.45 bis 11.45 Uhr am Ebersberger Volksfestplatz, von 12.30 bis 11.45 Uhr am Raiffeisen-Lagerhaus in Zorneding-Pöring und von 14.30 bis 16.15 Uhr am Wertstoffhof Vaterstetten im Föhrenweg. Am Samstag, 15. Juni, ist das Problemmüllmobil dann von 8 bis 9.30 Uhr am Parkplatz der Vaterstettener Realschule, von 10 bis 10.45 Uhr am Moosacher Wertstoffhof in der Grafinger Straße, von 11 bis 12 Uhr am Oberpframmerner Bauhof in der Birkenstraße, von 12.45 bis 13.45 Uhr am Moosacher Bauhof in der Münchner Straße und von 14.30 bis 15.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Gymnasium in der Jahnstraße 17. Nähere Auskünfte dazu, welche Abfälle angenommen werden, gibt es unter (08092) 823-193.